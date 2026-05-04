Duell im Tabellenkeller eskaliert: Mehrere Verletzte bei Kreisliga-Kick in Südhessen

Bensheim - Bei einer Prügelei zwischen Spielern und wohl auch einigen Zuschauern während eines Kreisliga-Kicks im südhessischen Bensheim hat es am Sonntagnachmittag mehrere Verletzte gegeben.

Der Schiedsrichter vergab noch zwei Rote Karten, dann wurde das Spiel abgebrochen. (Symbolfoto) © 123rf/amirphotographer

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, wurden mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Demnach war die Polizei gegen 15.45 Uhr zum Sportplatz in Bensheim-Schwanheim gerufen worden. Hier fand das Spiel in der Kreisliga C Bergstraße zwischen dem heimischen Tabellenletzten SV Schwanheim und dem Vorletzten SV Vorwärts Bobstadt statt.

Beim Stand von 1:1 war es aus noch nicht geklärter Ursache kurz vor der Pause zu einer Schlägerei auf dem Platz gekommen, an der nach dem aktuellen Ermittlungsstand auch Zuschauer beteiligt waren.

Der Schiedsrichter verteilte noch zwei Rote Karten, dann brach er die Partie ab.