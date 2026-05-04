Duell im Tabellenkeller eskaliert: Mehrere Verletzte bei Kreisliga-Kick in Südhessen
Bensheim - Bei einer Prügelei zwischen Spielern und wohl auch einigen Zuschauern während eines Kreisliga-Kicks im südhessischen Bensheim hat es am Sonntagnachmittag mehrere Verletzte gegeben.
Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, wurden mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.
Demnach war die Polizei gegen 15.45 Uhr zum Sportplatz in Bensheim-Schwanheim gerufen worden. Hier fand das Spiel in der Kreisliga C Bergstraße zwischen dem heimischen Tabellenletzten SV Schwanheim und dem Vorletzten SV Vorwärts Bobstadt statt.
Beim Stand von 1:1 war es aus noch nicht geklärter Ursache kurz vor der Pause zu einer Schlägerei auf dem Platz gekommen, an der nach dem aktuellen Ermittlungsstand auch Zuschauer beteiligt waren.
Der Schiedsrichter verteilte noch zwei Rote Karten, dann brach er die Partie ab.
Schiedsrichter verteilt Rote Karten, dann wird das Spiel abgebrochen
Kurz darauf traf die verständigte Polizei mit fünf Streifenwagen ein. Da hatte sich laut dem Sprecher die Situation aber schon wieder beruhigt. Es habe mehrere leicht Verletzte gegeben, heißt es. Von schwereren Verletzungen sei zurzeit nichts bekannt.
Die Beamten nahmen die Personalien von Beteiligten und Zeugen auf. Jetzt werden weitere Zeugen und auch Geschädigte gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.
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