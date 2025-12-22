32.000 Lichter am Weihnachtshaus von Erlensee: Vom "letzten Wunsch" zur Attraktion

Das Weihnachtshaus in Erlensee ist mittlerweile eine Attraktion in Hessen. Die Familie erzählt, wie die Idee dazu aus einem "letzten Wunsch" entstanden ist.

Von Michael Bauer



Erlensee - Die Geschichte beginnt mit einem Satz, der mitten ins Herz trifft: "Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, aber ich hätte da einen Wunsch …" So erinnert sich Daniel Schneider (51) an den Moment, in dem die Idee für das heute weit über Erlensee im hessischen Main-Kinzig-Kreis hinaus bekannte Weihnachtshaus geboren wurde.

32.000 LEDs leuchten jedes Jahr am Weihnachtshaus in Erlensee. © Michael Bauer/dpa Seine Mutter Renate (78), damals wie heute unternehmungslustig, hatte eine Vision: "Mir hat das gefallen, wie in Amerika Häuser und Büsche mit ein paar Lichtchen geschmückt werden." Was 13 Jahre später daraus geworden ist, hätte sie sich damals kaum vorstellen können und hat "mit ein paar Lichtchen" nicht mehr viel zu tun. Denn wenn Daniel Schneider (51) seiner Mutter eine Freude macht, dann richtig. 2012 rief er ein paar Freunde zusammen, besorgte Unmengen energiesparender LED-Lichterketten und organisierte sogar eine Art Hebebühne. Bei den Schneiders in der Bachstraße, so viel steht fest, werden keine halben Sachen gemacht. Hessen Blutspenden ist wichtig und kann Leben retten: So viele Konserven werden in Hessen täglich benötigt Renate Schneider beobachtete das Treiben damals verblüfft vom Schlafzimmerfenster aus. "Ich habe mich gewundert, was da für ein Brummer in unserer kleinen Straße vorgefahren ist", erzählt sie heute lachend. Eine Woche lang wurde geschraubt, gehängt, gefädelt und verdrahtet.

160 Euro Stromkosten pro Saison

Heute schafft das Team die Aktion dank jahrelanger Routine an einem einzigen Tag. Nur 2017 blieb das Haus einmal dunkel – eine krankheitsbedingte Ausnahme. Beim Lichtkonzept herrscht Familienkonsens: warme Weiß- und Gelbtöne, keine bunten, keine blinkenden Effekte. Gegen 21 Uhr geht alles aus. "Rund 160 Euro Stromkosten fallen pro Saison für den Betrieb der 32.000 LEDs am Haus an. Die gesamte Anschaffung kostete etwa 16.000 Euro", berichtet Daniel Schneider. Ein stolzer Betrag – aber einer, der sich sichtbar lohnt.

Daniel Schneider (51, r.) erfüllte seiner Mutter Renate (78) ihren "letzten Wunsch". © Michael Bauer/dpa

Schmunzeln über "letzten Wunsch"

Denn wenn Renate Schneider im Hof steht und auf das strahlende Haus blickt, ist die Freude jedes Jahr dieselbe. "Das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk", sagt sie. Ihrem damaligen "letzten Wunsch" begegnet die Familie heute mit einem herzlichen Lachen. So ernst sei diese Formulierung damals auch nicht gemeint gewesen, erklärt Daniel Schneider. Mittlerweile ist das Weihnachtshaus ein kleines Ausflugsziel. Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet und sogar aus Fulda rollen jeden Abend an, staunen und fahren weiter.

Am 6. Januar leuchten die Lichter zum letzten Mal