Mehr als 100 Ermittlungs-Verfahren nach Anti-AfD-Protesten in Gießen

Gießen/Wiesbaden - Nach den teils gewaltsamen Protesten gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation Ende November in Gießen sind bisher 109 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Im November 2025 protestierten in Gießen rund 25.000 Menschen gegen die Neugründung einer AfD-Jugendorganisation. © Lando Hass/dpa

Diese Zahl nannte Innenminister Roman Poseck (55, CDU) in einer Antwort auf eine Anfrage.

Die Angaben beruhen auf dem Stand vom 26. Januar. Die Staatsanwaltschaft Gießen teilte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit, die Zahl dieser Fälle könne sich noch ändern.

Es gebe auch Ermittlungsverfahren gegen Polizisten im mittleren einstelligen Bereich nach Strafanzeigen von Demonstranten. Das Bündnis "Widersetzen" beispielsweise hatte Polizeigewalt beklagt.

Poseck ergänzte mit Blick auf Demonstranten: "Im Hinblick auf die andauernde Auswertung des umfangreichen Videomaterials ist damit zu rechnen, dass weitere strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet werden."

Die Beamten hätten mit Kameras, Bodycams und Drohnen Videos von dem Einsatzgeschehen gemacht.