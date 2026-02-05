Großbrand in Darmstädter Forschungszentrum: Feuerwehr hat Brand endlich unter Kontrolle

Beim Feuer in einem Forschungszentrum in Darmstadt am Donnerstagmorgen ist hoher Schaden entstanden. Zudem gab die Feuerwehr eine Warnung für die Umgebung ab.

Von Isabell Scheuplein, Oliver Pietschmann, Mona Wenisch, Jan Brinkhus



Darmstadt - Es ist endlich geschafft! Nach den mehrstündigen Löscharbeiten auf dem Gelände einer Darmstädter Forschungseinrichtung hat die Feuerwehr den Großbrand nach eigenen Angaben unter Kontrolle bekommen.



Seit den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr am Forschungszentrum in Darmstadt-Wixhausen im Einsatz. © 5VISION.NEWS Die Löscharbeiten dauerten aber weiter an, sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend zum Stand der Dinge. Es werde voraussichtlich auch noch die ganze Nacht zum Freitag eine Brandwache geben. Bis zu 160 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz gewesen, um die Flammen auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung zu bekämpfen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, ein milliardenschweres Forschungsprojekt wird sich allerdings durch das Feuer verzögern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Brand brach am Morgen gegen 6.20 Uhr, wie die Feuerwehr mitteile. Eine große Rauchsäule war weithin sichtbar. Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung ist besonders für seine Beschleunigeranlage für Ionen bekannt. Derzeit entsteht auf dem Gelände eine neue Anlage. Sie gilt als eines der größten Forschungsvorhaben der Welt, mehrere Milliarden werden investiert. Die Forschungen betreffen unter anderem die Entstehung des Universums. Nach Auskunft des hessischen Forschungsministers Timon Gremmels (50, SPD) wird das Feuer zu Verzögerungen bei dem internationalen Forschungsvorhaben führen. Betroffen von dem Unglück ist nach bisherigen Erkenntnissen zwar nicht direkt die neue Anlage, aber die Stromversorgung einer bereits bestehenden Anlage zur Teilchenbeschleunigung.

Probelauf für Milliarden-Projekt verschiebt sich

Die Löscharbeiten dauern an. © 5VISION.NEWS Der entsprechende Termin für einen Probelauf des neuen Teilchenbeschleunigers, der für Dezember geplant sei, sei nach jetzigem Kenntnisstand leider nicht mehr zu halten, erklärte Gremmels. Welche Auswirkungen das Feuer auf das Projekt in Gänze habe, müsse abgewartet werden. "Insofern ist das heute auch ein schwarzer Tag für den Forschungsstandort", so der Minister. Man gebe alles, dass das Großprojekt höchstens zeitlich etwas verzögert werde. Bisherigen Angaben nach sollte Ende 2027 mit ersten Experimenten und Ende 2028 auch mit dem neuen 1,1 Kilometer langen Beschleunigerring geforscht werden. "Da bricht richtig was weg", sagte der Minister im Landtag mit Blick auf die Forschenden. Man werde nach dem Ende der Löscharbeiten eine Taskforce einsetzen, um zu schauen, wo man helfen könne. Es sollen seinen Worten nach alle Anstrengungen unternommen werden, um das Gebäude möglichst schnell wieder aufzubauen. Der neue Teilchenbeschleuniger trägt den Namen "Fair" (Facility for Antiproton and Ion Research; Anlage zur Forschung mit Antiprotonen und Ionen). Es handelt sich um ein internationales Kooperationsprojekt. 2024 war der Kostenrahmen mit rund 3,3 Milliarden Euro angegeben worden. Nach Angaben eines Sprechers des Forschungszentrums ist das Feuer von einem Kurzschluss ausgelöst worden.



Sprecherin des Forschungszentrums spricht von dramatischer Situation