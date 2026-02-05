AfD-Fraktion scheitert erneut bei Landtags-Vizepräsidentenwahl

Wiesbaden - Hessens AfD -Fraktion bleibt weiterhin ohne Landtagsvizepräsidenten.

Die AfD hat weiter keinen Landtagsvizepräsidenten in Hessen. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Kandidat der Partei, Dimitri Schulz (38), erhielt in Wiesbaden in drei geheimen Wahlgängen jeweils nur zwischen 28 und 29 Ja-Stimmen und verfehlte dementsprechend die erforderliche Mehrheit.

Die AfD-Fraktion hat gegenwärtig 25 Abgeordnete. Drei weitere fraktionslose Parlamentarier im Landtag hatten einst Bezüge zur Alternative.

In dieser Legislaturperiode hat die AfD im hessischen Landesparlament schon mehrmals vergeblich versucht, erstmals einen Vizepräsidentenposten zu bekommen.

Die nötige Mehrheit dafür erhielt sie bislang nie.