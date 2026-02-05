AfD-Fraktion scheitert erneut bei Landtags-Vizepräsidentenwahl

Hessens AfD-Fraktion bleibt weiterhin ohne Landtagsvizepräsidenten.

Von Andrea Löbbecke

Wiesbaden - Hessens AfD-Fraktion bleibt weiterhin ohne Landtagsvizepräsidenten.

Die AfD hat weiter keinen Landtagsvizepräsidenten in Hessen. (Symbolbild)
Die AfD hat weiter keinen Landtagsvizepräsidenten in Hessen. (Symbolbild)  © Christoph Reichwein/dpa

Der Kandidat der Partei, Dimitri Schulz (38), erhielt in Wiesbaden in drei geheimen Wahlgängen jeweils nur zwischen 28 und 29 Ja-Stimmen und verfehlte dementsprechend die erforderliche Mehrheit.

Die AfD-Fraktion hat gegenwärtig 25 Abgeordnete. Drei weitere fraktionslose Parlamentarier im Landtag hatten einst Bezüge zur Alternative.

In dieser Legislaturperiode hat die AfD im hessischen Landesparlament schon mehrmals vergeblich versucht, erstmals einen Vizepräsidentenposten zu bekommen.

Großbrand in Darmstädter Forschungszentrum: Feuerwehr hat Brand endlich unter Kontrolle
Hessen Großbrand in Darmstädter Forschungszentrum: Feuerwehr hat Brand endlich unter Kontrolle

Die nötige Mehrheit dafür erhielt sie bislang nie.

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (46, CDU) hat somit weiterhin vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

Mehr zum Thema Hessen: