35 menschliche Zähne auf Gehweg: Gruseliger Fund gibt Polizei Rätsel auf
Gießen - Ein kurioser und irgendwie auch gruseliger Fund stellt die Polizei in Gießen gerade vor ein Rätsel: Im nahegelegenen Heuchelheim hat ein Passant 35 menschliche Zähne auf dem Gehweg entdeckt.
Ein Polizeisprecher schilderte den Fall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach hatte der Zeuge die Polizei bereits am vergangenen Sonntag (15. März) über seinen Fund in der Kinzenbacher Straße informiert.
Die Beamten der entsandten Streife fanden dann auch vor Ort die 35 Zähne, die größtenteils noch vollständig, einige wenige zerbrochen waren, und nahmen sie für die weiteren Ermittlungen mit auf die Wache.
Das rechtsmedizinische Institut bestätigte dann auch: Es handelt sich bei den Zähnen eindeutig um die eines Menschen. Die weiteren Hintergründe sind allerdings bislang vollkommen unklar.
Befragung bei Zahnarzt in der Nähe ergab keine Aufschlüsse
So ergaben laut dem Polizeisprecher Befragungen in der Nachbarschaft des Fundorts sowie in einer nahegelegenen Zahnarztpraxis keine Aufschlüsse auf die Herkunft der Zähne. Eine Verbindung zu einer Straftat gebe es bislang aber nicht.
Jetzt ermittelt die Kripo in Gießen in alle Richtungen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.
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