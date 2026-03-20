35 menschliche Zähne auf Gehweg: Gruseliger Fund gibt Polizei Rätsel auf

Gießen - Ein kurioser und irgendwie auch gruseliger Fund stellt die Polizei in Gießen gerade vor ein Rätsel: Im nahegelegenen Heuchelheim hat ein Passant 35 menschliche Zähne auf dem Gehweg entdeckt.

Bislang sind die Hintergründe des Funds unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, 123rf/dotshock

Ein Polizeisprecher schilderte den Fall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach hatte der Zeuge die Polizei bereits am vergangenen Sonntag (15. März) über seinen Fund in der Kinzenbacher Straße informiert.

Die Beamten der entsandten Streife fanden dann auch vor Ort die 35 Zähne, die größtenteils noch vollständig, einige wenige zerbrochen waren, und nahmen sie für die weiteren Ermittlungen mit auf die Wache.

Das rechtsmedizinische Institut bestätigte dann auch: Es handelt sich bei den Zähnen eindeutig um die eines Menschen. Die weiteren Hintergründe sind allerdings bislang vollkommen unklar.