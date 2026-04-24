36 Autos brennen bei Feuer in Bad Homburger Parkhaus: War es Brandstiftung?
Von Oliver Pietschman
Bad Homburg - Bei dem Feuer in einem Parkhaus in Bad Homburg am Donnerstagabend wurden insgesamt 36 Fahrzeuge beschädigt. Den Schaden an den Autos bezifferte die Polizei auf etwa 800.000 Euro.
Eine Zeugin hatte gegen 18 Uhr zunächst ein brennendes Auto im Parkhaus Seedammbad gemeldet, wie die Polizei in Bad Homburg mitteilte.
Die Flammen hätten auf mehrere Fahrzeuge übergegriffen. Am späteren Abend hatte die Feuerwehr den Brand schließlich unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand.
Elf der vom Feuer betroffenen Autos brannten laut Polizei komplett aus. Im Parkhaus befanden sich bei dem Ausbruch des Feuers demnach etwa 250 bis 300 Fahrzeuge auf drei Etagen.
Gebäude möglicherweise einsturzgefährdet
"Es besteht die Gefahr, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist", teilte die Polizei weiter mit. Daher werde es am Morgen begutachtet und bleibe so lange gesperrt.
Wie hoch der Schaden am Gebäude ist, war laut Polizei bislang unklar. Sie ermittelt, ob der Brand absichtlich gelegt wurde und sucht nach Zeugen.
Hinweise werden unter der Rufnummer 06172-1200 entgegengenommen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS