36 Autos brennen bei Feuer in Bad Homburger Parkhaus: War es Brandstiftung?

Bad Homburg - Bei dem Feuer in einem Parkhaus in Bad Homburg am Donnerstagabend wurden insgesamt 36 Fahrzeuge beschädigt. Den Schaden an den Autos bezifferte die Polizei auf etwa 800.000 Euro.

Insgesamt wurden 36 Fahrzeuge beschädigt, elf brannten komplett aus. © 5VISION.NEWS

Eine Zeugin hatte gegen 18 Uhr zunächst ein brennendes Auto im Parkhaus Seedammbad gemeldet, wie die Polizei in Bad Homburg mitteilte.

Die Flammen hätten auf mehrere Fahrzeuge übergegriffen. Am späteren Abend hatte die Feuerwehr den Brand schließlich unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand.

Elf der vom Feuer betroffenen Autos brannten laut Polizei komplett aus. Im Parkhaus befanden sich bei dem Ausbruch des Feuers demnach etwa 250 bis 300 Fahrzeuge auf drei Etagen.