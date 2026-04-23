Razzia wegen Corona-Betrugs: Luxusautos und Geld von Polizei sichergestellt

Frankfurt am Main - Bei einer Razzia in Hessen , Rheinland-Pfalz , Bayern und Baden-Württemberg haben Polizisten Bargeld sowie neun Luxusautos wie etwa einen Ferrari und einen Lamborghini sichergestellt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Insgesamt gehe es um einen Wert von fast zehn Millionen Euro, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Bei der entsprechenden Aktion mit einer "Vielzahl von Beamten" seien wegen mutmaßlicher Wirtschaftskriminalität seit dem frühen Morgen insgesamt 14 Objekte durchsucht worden.

Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt sollen ein Hauptbeschuldigter und vier Komplizen mit einem gemeinsamen Tatplan von April 2020 bis Februar 2024 in 30 Fällen Subventionen im Kontext der Corona-Pandemie mit bewusst falschen und auch unvollständigen Angaben beantragt haben.