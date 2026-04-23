Schlimmes Unglück in Lederfabrik: Todesursache der Opfer steht fest

Runkel - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel steht die Todesursache fest.

In einer Lederfabrik und Pelzgerberei im hessischen Runkel ist es am vergangenen Donnerstag zu einem schrecklichen Zwischenfall gekommen. © Sascha Ditscher/dpa

Die vorgenommenen Obduktionen hätten offiziell ergeben, dass eine Schwefelwasserstoffvergiftung "hauptursächlich" für den Tod gewesen sei, teilten die Staatsanwaltschaft Limburg und die Polizei mit.

Darüber hinaus seien weitere Untersuchungen notwendig. So sei eine forensisch-toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben worden.

Auch die Ermittlungen zum Hergang dauern den Angaben nach an. Die Behörden waren davon ausgegangen, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung den Tod der Männer letztlich verursacht hatte.

Rettungskräfte hatten am vergangenen Donnerstag (16. April) insgesamt fünf Männer aus einer Grube auf dem Gelände der Lederfabrik geholt. Drei von ihnen im Alter von 38, 58 und 59 Jahren starben vor Ort, die anderen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen jeweils in Krankenhäuser gebracht.