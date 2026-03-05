A3 am Offenbacher Kreuz am Wochenende gesperrt: Was Ihr jetzt beachten müsst

Offenbach am Main - Die A3 wird ab Samstagabend am Offenbacher Kreuz wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

Die Sperrung der A3 bei Offenbach wird voraussichtlich bis Montagmorgen andauern. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Grund für die Sperrung ist der Abriss des zweiten Teils der Autobahnbrücke der A661 über die A3, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges mitteilte.

Auf der A661 werde der Verkehr während der Bauarbeiten mit leichten Einschränkungen weitergeführt.

Die Sperrung soll von Samstagabend, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit weiträumig umgeleitet, hieß es.

Über die vorhandene LED-Beschilderung sollen die Umleitungen entlang der Strecke durchgängig ausgewiesen werden.