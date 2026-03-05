A3 am Offenbacher Kreuz am Wochenende gesperrt: Was Ihr jetzt beachten müsst

Autofahrer müssen am Offenbacher Kreuz am Wochenende Umwege einplanen: Die A3 wird wegen Brückenabriss voll gesperrt. Was das für den Verkehr bedeutet.

Von Philipp Rahn

Offenbach am Main - Die A3 wird ab Samstagabend am Offenbacher Kreuz wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

Die Sperrung der A3 bei Offenbach wird voraussichtlich bis Montagmorgen andauern. (Symbolfoto)
Die Sperrung der A3 bei Offenbach wird voraussichtlich bis Montagmorgen andauern. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Grund für die Sperrung ist der Abriss des zweiten Teils der Autobahnbrücke der A661 über die A3, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges mitteilte.

Auf der A661 werde der Verkehr während der Bauarbeiten mit leichten Einschränkungen weitergeführt.

Die Sperrung soll von Samstagabend, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit weiträumig umgeleitet, hieß es.

Maximale Vorsichts-Maßnahmen: Frau bringt Dose mit radioaktivem Zeichen zur Feuerwehr
Hessen Maximale Vorsichts-Maßnahmen: Frau bringt Dose mit radioaktivem Zeichen zur Feuerwehr

Über die vorhandene LED-Beschilderung sollen die Umleitungen entlang der Strecke durchgängig ausgewiesen werden.

Der Umbau des Offenbacher Kreuzes ist den Angaben nach erforderlich, um es an die prognostizierten Verkehrsmengen anzupassen. Die Maßnahme wird in zwei Schritten umgesetzt: Seit dem Sommer wird das zentrale Kreuzungsbauwerk erneuert. Der Gesamtumbau ist noch in Planung.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr zum Thema Hessen: