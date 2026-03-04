Mann (†49) bei Waldarbeiten in Nordhessen von Baum erschlagen

Bei Meißner-Germerode in Nordhessen wurde am Dienstag ein 49-jähriger Waldarbeiter von einer herabstürzenden Baumkrone getroffen und tödlich verletzt.

Von Jenny Tobien

Kassel - Ein Mann ist in Nordhessen bei Waldarbeiten ums Leben gekommen.

Der 49-Jährige war bei Waldarbeiten von einer herabstürzenden Baumkrone getroffen worden.
Eine Baumkrone sei aus etwa zehn Metern Höhe abgebrochen und habe den 49-Jährigen am Kopf getroffen, teilte die Polizei mit.

Obwohl der Mann einen Helm getragen habe, sei er am Dienstagvormittag so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb, sagte ein Sprecher.

Der Unfall ereignete sich demnach in einem Waldstück Nähe Meißner-Germerode.

Laut den Angaben haben die Kriminalpolizei sowie das Amt für Arbeitsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Experten sollen am Mittwoch die Unfallstelle begehen, um den Hergang weiter aufzuklären.

Der Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Kassel wird ebenfalls vor Ort erwartet und soll bei der Aufklärung des Unfallhergangs helfen.

