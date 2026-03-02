Mehrfamilienhaus brennt: Feuerwehr rettet Katze aus den Flammen!

In Bruchköbel hat ein Dachstuhlbrand am Samstag hohen Schaden angerichtet. Feuerwehrleute hatten zudem eine Katze aus den Flammen retten müssen.

Bruchköbel - Bei einem Wohnungsbrand in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) am Samstagnachmittag hat die Feuerwehr eine Katze aus den Flammen gerettet. Das Tier blieb zum Glück bei bester Gesundheit. Auch sonst gab es keine Verletzten.

Ein Feuerwehrmann hat die gerettete Katze auf dem Arm.  © Feuerwehr Stadt Bruchköbel

Alle Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, sagte ein Sprecher der Polizei.

Demnach war das Feuer gegen 16 Uhr in der Diebacher Straße im Stadtteil Oberissigheim ausgebrochen.

Laut Feuerwehr hatte es zunächst auf einem Balkon gebrannt. Dann hätten sich die Flammen aber auf den kompletten Dachstuhl ausgeweitet, sodass die ersten Feuerwehrleute vor Ort Verstärkung anfordern mussten. Letztlich waren 70 Einsatzkräfte an der Brandbekämpfung beteiligt.

Diese konnten das Feuer letztlich löschen, aber nicht verhindern, dass die beiden oberen Wohnungen vollständig ausbrannten. Aus einer dieser Wohnungen konnten die Feuerwehrleute die Katze retten und sie anschließend ihrem Besitzer übergeben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen, aber nicht verhindern, dass zwei Wohnungen komplett ausbrannten.  © 5VISION.NEWS

Auch eine darunterliegende Wohnung sei durch Löschwasser schwer beschädigt worden, sagte der Polizeisprecher.

Der entstandene Schaden wird auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt. Noch unklar ist die Brandursache. Hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

