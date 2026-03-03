Neues Parkhaus in Wetzlar unbenutzbar: Landkreis wehrt sich gegen Kritik

Wetzlar - Der mittelhessische Lahn-Dill-Kreis hat die Entscheidung, das marode Parkhaus der Kreisverwaltung in Wetzlar teils abreißen und wiederaufbauen zu lassen, gegen Kritik verteidigt.

Das nicht befahrbare und noch ungenutzte Parkhaus in Wetzlar soll abgerissen und neu gebaut werden. © Christian Lademann/dpa

Man beabsichtige, durch einen Vergleich eine wirtschaftlich akzeptable, zügige Fertigstellung möglichst im Rahmen des bereitgestellten Budgets zu erreichen, erklärte eine Sprecherin des Landkreises. Zwar stehe noch nicht fest, wann der teilweise Rückbau beginnen und das Parkhaus fertiggestellt sein werde, derzeit sei aber mit einer Bauzeit "von unter 1,5 Jahren" zu rechnen.

An dem Parkhaus, das sich nach wie vor im Rohbau-Zustand befindet, hatten sich den Angaben zufolge im Januar 2024 starke Frostschäden an den Betondecken ergeben. Laut der Sprecherin seien diese entstanden, da Wasser in die Spannbetonhohldielen, aus denen die Decken des Parkhauses bestehen, eingedrungen ist.

Bei starkem Frost seien neun der insgesamt elf Ebenen des erst Ende Dezember 2023 fertiggestellten Rohbaus durch Abplatzungen und Risse im Beton stark beschädigt worden.

Deshalb sei das Parkhaus mit Autos nicht mehr befahrbar. Das Parkhaus soll neu mit einem weniger schadensträchtigen Stahltragwerk errichtet werden. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet.