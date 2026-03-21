A7-Sperrung bei Bad Brückenau für Bauarbeiten: Das gilt es zu wissen

Bad Brückenau - Wer am Samstagabend mit dem Auto bei Bad Brückenau unterwegs ist, muss eventuell umplanen: Wegen Arbeiten an einer Brücke der A7 in Unterfranken müssen sich Fahrerinnen und Fahrer auf Umwege einstellen.

Ein Teil der A7 muss gesperrt werden. (Symbolbild) © David Young/dpa

Von Samstagabend (20 Uhr) bis voraussichtlich Sonntagmittag (12 Uhr) wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken in Richtung Würzburg den Angaben zufolge für den Verkehr gesperrt.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, ist eine Umleitung (U54) an der Strecke nahe der bayerisch-hessischen Landesgrenze eingerichtet.

An der mehr als 55 Jahre alten Talbrücke Römershag seien Instandsetzungs- sowie Sondierungsarbeiten nötig, hieß es dazu.

Die Erneuerung des 322 Meter langen Bauwerks sei aufgrund der baulichen und altersbedingten Defizite an den Über- und auch Unterbauten und des schlechten Bauwerkzustandes erforderlich.

Die Tragreserven seien für die heutigen Verkehrsverhältnisse nicht ausreichend.

Seit dem Bau habe der Güter- und Schwerverkehr enorm zugenommen. Für die aus dieser Veränderung resultierende Beanspruchungen sei die vorhandene Brücke nicht ausgelegt. Daher werde derzeit an einem Neubau gearbeitet.