A7-Sperrung bei Bad Brückenau für Bauarbeiten: Das gilt es zu wissen
Von Angelika Resenhoeft
Bad Brückenau - Wer am Samstagabend mit dem Auto bei Bad Brückenau unterwegs ist, muss eventuell umplanen: Wegen Arbeiten an einer Brücke der A7 in Unterfranken müssen sich Fahrerinnen und Fahrer auf Umwege einstellen.
Von Samstagabend (20 Uhr) bis voraussichtlich Sonntagmittag (12 Uhr) wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken in Richtung Würzburg den Angaben zufolge für den Verkehr gesperrt.
Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, ist eine Umleitung (U54) an der Strecke nahe der bayerisch-hessischen Landesgrenze eingerichtet.
An der mehr als 55 Jahre alten Talbrücke Römershag seien Instandsetzungs- sowie Sondierungsarbeiten nötig, hieß es dazu.
Die Erneuerung des 322 Meter langen Bauwerks sei aufgrund der baulichen und altersbedingten Defizite an den Über- und auch Unterbauten und des schlechten Bauwerkzustandes erforderlich.
Die Tragreserven seien für die heutigen Verkehrsverhältnisse nicht ausreichend.
Seit dem Bau habe der Güter- und Schwerverkehr enorm zugenommen. Für die aus dieser Veränderung resultierende Beanspruchungen sei die vorhandene Brücke nicht ausgelegt. Daher werde derzeit an einem Neubau gearbeitet.
Kosten für Bauarbeiten an A7 Brücke in Unterfranken liegen bei rund 95 Millionen Euro
Täglich schieben sich etwa 42.000 Fahrzeuge über den Abschnitt der A7. Die viel befahrene Autobahn Flensburg-Füssen ist seit Jahren eine Dauerbaustelle. Die Kosten werden mit rund 95 Millionen Euro beziffert, gebaut wird schon seit dem Jahr 2022.
Insgesamt ist sie etwa 960 Kilometer lang, verbindet Norddeutschland direkt mit dem Süden bis in die Alpenregion.
Titelfoto: David Young/dpa