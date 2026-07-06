Achtung: Warn-App "Hessenwarn" läuft Ende dieses Jahres aus! Diese Alternative braucht Ihr dann

Frankfurt am Main - Extremwetter , Stromausfall, Brände: Über das Smartphone kann man sich mit Apps vor Gefahren entsprechend warnen lassen. Mit "Hessenwarn" geht das nur noch bis Ende des Jahres - es gibt jedoch schon Ersatz.

Die Warn-App "Hessenwarn" funktioniert nur noch bis Ende 2026. © Arne Dedert/dpa

Das Land stellt seine App für Warnungen sowie Informationen der Sicherheitsbehörden an die Bevölkerung zum Ende 2026 ein. Hintergrund sind laut einer Mitteilung des Innenministeriums in Wiesbaden unter anderem wirtschaftliche Gründe.

Der Landesrechnungshof hatte mit Blick auf die Kosten die landeseigene Warn-App kritisiert und vorgeschlagen, dass sich das Land der NINA-Warn-App anschließt, die vom Bund und den anderen Ländern genutzt wird. Dies ist nun auch geplant.

Der Bund habe die Funktionalitäten von NINA in den zurückliegenden Jahren weiterentwickelt und an "Hessenwarn" angeglichen, hieß es aus dem Innenministerium. Aufgrund der Entwicklung sei der Mehrwert der Landes-App deutlich geringer geworden, sagte Innenminister Roman Poseck (56, CDU). "Wir wollen Doppelstrukturen vermeiden."

Die Einstellung von "Hessenwarn" spare rund 60.000 Euro pro Jahr.