Feuer in Seniorenwohnung: Mehr als 20 Menschen evakuiert, ein Mann schwer verletzt

Offenbach am Main - Bei einem Brand in einem Haus für altersgerechtes Wohnen in Offenbach ist ein Bewohner schwer verletzt worden.

Sieben Bewohner mussten von den Einsatzkräften mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt werden. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Knapp zwei Dutzend weitere Senioren mussten von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer war nachts aus noch ungeklärten Gründen in einer Wohnung des vierstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Die dort wohnende Person erlitt schwere Brandverletzungen und wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zwei weitere Senioren wurden am Einsatzort von Sanitätern behandelt, danach aber entlassen.

Sieben Bewohner mussten von den Einsatzkräften mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt werden. Da das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, seien die Türen in dem Gebäude geschlossen gewesen und der Rauch habe sich nicht so stark ausbreiten können, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Als die Flammen gelöscht waren, konnten fast alle Bewohner wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Die Brandwohnung ist allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Informationen.