Sattelzug bei Baunatal brennt lichterloh: A49 weiterhin teils gesperrt
Von Christine Bähr
Baunatal - Nach dem Brand eines Lkw-Aufliegers bei Baunatal (im Landkreis Kassel) ist die A49 weiterhin teilweise gesperrt.
Ausgebrochen sei das Feuer am Donnerstagabend kurz vor Baunatal-Süd, berichtete ein Sprecher der Kasseler Polizei. Der Lkw-Fahrerin sei es noch gelungen, die Zugmaschine vom Auflieger abzukoppeln. Sie habe leichte Verletzungen erlitten.
Nach ungefähr zwei Stunden habe die Feuerwehr den Brand löschen können. Dafür sei die Autobahn zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt worden.
Aktuell sei noch die rechte Spur in Fahrtrichtung Marburg für die Bergung des Lastwagens gesperrt, sagte der Polizeisprecher. Wann diese freigegeben werden kann, war zunächst unklar.
Ursache des Feuers sei mutmaßlich ein technischer Defekt. Es sei ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro entstanden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS