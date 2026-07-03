Sattelzug bei Baunatal brennt lichterloh: A49 weiterhin teils gesperrt

Baunatal - Nach dem Brand eines Lkw-Aufliegers bei Baunatal (im Landkreis Kassel) ist die A49 weiterhin teilweise gesperrt.

Die Lkw-Fahrerin hatte den brennenden Auflieger noch rechtzeitig von der Zugmaschine abkoppeln können, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. © 5VISION.NEWS

Ausgebrochen sei das Feuer am Donnerstagabend kurz vor Baunatal-Süd, berichtete ein Sprecher der Kasseler Polizei. Der Lkw-Fahrerin sei es noch gelungen, die Zugmaschine vom Auflieger abzukoppeln. Sie habe leichte Verletzungen erlitten.

Nach ungefähr zwei Stunden habe die Feuerwehr den Brand löschen können. Dafür sei die Autobahn zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt worden.

Aktuell sei noch die rechte Spur in Fahrtrichtung Marburg für die Bergung des Lastwagens gesperrt, sagte der Polizeisprecher. Wann diese freigegeben werden kann, war zunächst unklar.