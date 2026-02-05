Alle Pendler aufgepasst! Spur auf A44-Brücke bei Kassel gesperrt

Kassel - Das dürften Pendler sicherlich nicht gerne hören: Auf der Brücke der A44 im Autobahndreieck Kassel-Süd muss ab sofort eine Fahrspur gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH Nordwest des Bundes am Donnerstag mit.

Mehr Zeit einplanen! Auf der A44 bei Kassel kann es zu Verkehrsbehinderungen durch eine Sperrung kommen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Das Bauwerk führt den Angaben zufolge über die A7. Betroffen ist demnach die Fahrtrichtung von der Bergshäuser Brücke kommend. Diese Sperrung bestehe zunächst bis auf Weiteres, hieß es weiter.

Es stehe jedoch weiterhin jeweils eine Spur für die Fahrtrichtungen Nord und Süd zur Verfügung.

Grund für die Sperrung ist eine beschädigte Übergangskonstruktion im Brückenbereich. Dabei handelt es sich laut Autobahn GmbH um ein Bauteil zwischen Brücke und Straße, das für den Ausgleich bei Bewegungen und auch Verformungen sorgt.

Es werde daran gearbeitet, die entsprechende Übergangskonstruktion zu reparieren, hieß es.