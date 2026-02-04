Hessen will Altersgrenze für Feuerwehr anheben

Wiesbaden - Hessen will die Altersgrenze von ehrenamtlichen Feuerwehrleuten von 65 auf 67 Jahre anheben.

Profitieren sollen die Leistungsfähigkeit der gut 2400 Freiwilligen Feuerwehren und der Brandschutz in Hessen insgesamt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die entsprechende Neuregelung im Brand- und Katastrophenschutzgesetz soll bereits an diesem Donnerstag in der anstehenden Plenarsitzung des Wiesbadener Landtags beschlossen werden.

Debattiert wird dies im Zusammenhang mit dem neuen Kommunalen Flexibilisierungsgesetz von Schwarz-Rot, abgekürzt "KommFlex".

Dabei geht es um weniger Papier, schnellere Verfahren und kostengünstigere Lösungen für Gemeinden, Bürger und Unternehmen.

Kommunen sollen die Möglichkeit bekommen, flexibler und mit mehr Eigenverantwortung zu handeln. Das Gesetz "KommFlex" soll in dritter Lesung ebenfalls verabschiedet werden.

Im September 2025 hatte Innen- und Heimatschutzminister Roman Poseck (55, CDU) im Landtag gesagt, die Verschiebung der Altersgrenze bei Freiwilligen Feuerwehren sei eine Option, kein Muss.