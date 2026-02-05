 1.494

Großbrand in Darmstädter Forschungszentrum: Feuerwehr warnt Bevölkerung

In einem Forschungszentrum im Darmstädter Stadtteil Wixhausen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Tamara Wegbahn

Darmstadt - In Darmstadt ist am Donnerstag ein Feuer auf dem Gelände eines Forschungszentrums ausgebrochen.

Seit den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr am Forschungszentrum in Darmstadt-Wixhausen im Einsatz.
Seit den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr am Forschungszentrum in Darmstadt-Wixhausen im Einsatz.  © 5VISION.NEWS

Dies bestätigte die Feuerwehr. Der Einsatz am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung laufe seit dem Morgen.

Das Feuer betreffe ein Umspannwerk. Wie es dazu kam und welche Auswirkungen der Brand und der Einsatz haben, ist noch unklar.

Weitere Informationen sollen im Laufe des Morgens folgen.

Die Bevölkerung wurde vor Brandgasen gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzustellen.

Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung im Darmstädter Stadtteil Wixhausen ist für seine Beschleunigeranlage für Ionen bekannt.

Sie wird für Experimente genutzt, um Erkenntnisse über den Aufbau der Materie und die Entwicklung des Universums zu gewinnen.

