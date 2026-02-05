Großbrand in Darmstädter Forschungszentrum: Feuerwehr warnt Bevölkerung

Darmstadt - In Darmstadt ist am Donnerstag ein Feuer auf dem Gelände eines Forschungszentrums ausgebrochen.

Seit den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr am Forschungszentrum in Darmstadt-Wixhausen im Einsatz. © 5VISION.NEWS

Dies bestätigte die Feuerwehr. Der Einsatz am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung laufe seit dem Morgen.

Das Feuer betreffe ein Umspannwerk. Wie es dazu kam und welche Auswirkungen der Brand und der Einsatz haben, ist noch unklar.

Weitere Informationen sollen im Laufe des Morgens folgen.

Die Bevölkerung wurde vor Brandgasen gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzustellen.