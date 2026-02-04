Warum fahren sich Lastwagen bei Schnee und Eisglätte denn eigentlich fest?

Frankfurt/Leun/Grünberg - Angesichts heftiger Schneefälle haben festgefahrene Lastwagen einmal mehr für blockierte Autobahnen in Hessen gesorgt. Doch warum kommen Lkw eigentlich bei winterlicher Witterung teils nicht voran?

Zahlreiche Lkw-Fahrer haben in Hessen derzeit mit Schnee und Eisglätte zu kämpfen. Teilweise geht nichts mehr. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

"Das sind die Gesetze der Physik", erklärte ein ADAC-Sprecher. An einer mangelhaften Bereifung der Fahrzeuge liege es in der Regel also nicht.

Bedeute: Wenn sich eine Schneedecke auf den Fahrspuren bilde, der Schnee danach taue und wieder friere, entstehe eine schmierige Schicht.

Gerade an Bergstrecken schafften Lastwagen es so teils nicht mehr, ihre schweren Auflieger zu ziehen.

Auch Räumdienste, die etwa mit einem Schneepflug unterwegs seien, kämen dann häufig nicht mehr durch, um vor den Fahrzeugen zu streuen und zu räumen - sie seien zu breit, sagte der Sprecher.