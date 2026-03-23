Arbeiter beim Baumfällen schwer am Kopf verletzt: Rettungs-Hubschrauber im Einsatz
Steinau an der Straße - Im Main-Kinzig-Kreis ist ein 22 Jahre alter Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt worden.
Ein Rettungshubschrauber musste den 22-Jährigen in eine Klinik fliegen.
Ein Sprecher der Polizei berichtete am Montag, wie es zu dem Arbeitsunfall in einem Waldstück zwischen Steinau an der Straße und Marjoß am vergangenen Samstag kommen konnte.
Nach ersten Erkenntnissen hatten der Mann und ein Kollege an der L3196 eine Buche umgesägt. Als der Baum fiel, sei ein dicker Ast abgebrochen und habe den 22-Jährigen getroffen. Er habe dadurch trotz entsprechender Schutzausrüstung schwerste Kopfverletzungen erlitten.
Die Polizei hat zum genauen Hergang des Unfalls die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Es werde unter anderem geprüft, ob eine fahrlässige Verursachung des anderen Arbeiters vorliege.
Titelfoto: Boris Rössler/dpa