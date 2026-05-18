Autofahrer aufgepasst: A66 bei Neuhof wird heute gesperrt

Neuhof - Autofahrer in Hessen aufgepasst: Nach dem Fahrzeugbrand in einem Tunnel auf der A66 bei Neuhof im Landkreis Fulda wird die Autobahn am heutigen Montag zeitweise gesperrt.

In der Südröhre des Neuhofer Tunnels auf der A66 war im Landkreis Fulda ein Auto am 10. Mai komplett ausgebrannt. © S.Weber/Fuldamedia/dpa

Grund dafür ist die notwendige Reparatur der erheblichen Fahrbahnschäden nach dem Feuer, wie die Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die A66 soll demnach in die Fahrtrichtung Frankfurt ab 8.30 Uhr bis voraussichtlich 14.30 Uhr voll gesperrt werden.

Die Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Neuhof-Nord über die Bedarfsumleitung U4 bis abschließend zur Anschlussstelle Neuhof-Süd.

Rund 18 Quadratmeter Asphalt seien von dem Brand beschädigt worden und müssten kurzfristig instand gesetzt werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, hieß es. Die Autobahn GmbH bitte um Verständnis für die Einschränkungen.

Bei dem folgenschweren Feuer in dem Tunnel waren zwei Menschen leicht verletzt worden.