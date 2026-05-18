Autofahrer aufgepasst: A66 bei Neuhof wird heute gesperrt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Autofahrer aufgepasst: Nach dem Fahrzeugbrand in einem Tunnel auf der A66 bei Neuhof im Landkreis Fulda wird die Autobahn am heutigen Montag zeitweise gesperrt.

Von Nicole Schippers

Neuhof - Autofahrer in Hessen aufgepasst: Nach dem Fahrzeugbrand in einem Tunnel auf der A66 bei Neuhof im Landkreis Fulda wird die Autobahn am heutigen Montag zeitweise gesperrt.

In der Südröhre des Neuhofer Tunnels auf der A66 war im Landkreis Fulda ein Auto am 10. Mai komplett ausgebrannt.
In der Südröhre des Neuhofer Tunnels auf der A66 war im Landkreis Fulda ein Auto am 10. Mai komplett ausgebrannt.  © S.Weber/Fuldamedia/dpa

Grund dafür ist die notwendige Reparatur der erheblichen Fahrbahnschäden nach dem Feuer, wie die Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die A66 soll demnach in die Fahrtrichtung Frankfurt ab 8.30 Uhr bis voraussichtlich 14.30 Uhr voll gesperrt werden.

Die Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Neuhof-Nord über die Bedarfsumleitung U4 bis abschließend zur Anschlussstelle Neuhof-Süd.

Rund 18 Quadratmeter Asphalt seien von dem Brand beschädigt worden und müssten kurzfristig instand gesetzt werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, hieß es. Die Autobahn GmbH bitte um Verständnis für die Einschränkungen.

"Explosionsartige Verpuffung": Feuer in "Lost Place"-Hotel in Südhessen
Hessen "Explosionsartige Verpuffung": Feuer in "Lost Place"-Hotel in Südhessen

Bei dem folgenschweren Feuer in dem Tunnel waren zwei Menschen leicht verletzt worden.

Feuer im Tunnel: Menschen über Notausgänge in Sicherheit geleitet

Aus bisher ungeklärter Ursache hatte das Auto am 10. Mai dieses Jahres Feuer gefangen. Beide Tunnelröhren waren daraufhin gesperrt worden. Die Menschen aus den Fahrzeugen, die sich in den beiden Röhren des Autobahntunnels befanden, wurden über die Notausgänge ins Freie und damit in Sicherheit geleitet. Sie waren vor Ort vorsorglich medizinisch untersucht worden.

Insgesamt waren zu dem Zeitpunkt etwa 30 Autos sowie ein Reisebus mit rund 30 Fahrgästen in dem Tunnel.

Titelfoto: S.Weber/Fuldamedia/dpa

Mehr zum Thema Hessen: