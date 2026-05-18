Autofahrer aufgepasst: A66 bei Neuhof wird heute gesperrt
Von Nicole Schippers
Neuhof - Autofahrer in Hessen aufgepasst: Nach dem Fahrzeugbrand in einem Tunnel auf der A66 bei Neuhof im Landkreis Fulda wird die Autobahn am heutigen Montag zeitweise gesperrt.
Grund dafür ist die notwendige Reparatur der erheblichen Fahrbahnschäden nach dem Feuer, wie die Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die A66 soll demnach in die Fahrtrichtung Frankfurt ab 8.30 Uhr bis voraussichtlich 14.30 Uhr voll gesperrt werden.
Die Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Neuhof-Nord über die Bedarfsumleitung U4 bis abschließend zur Anschlussstelle Neuhof-Süd.
Rund 18 Quadratmeter Asphalt seien von dem Brand beschädigt worden und müssten kurzfristig instand gesetzt werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, hieß es. Die Autobahn GmbH bitte um Verständnis für die Einschränkungen.
Bei dem folgenschweren Feuer in dem Tunnel waren zwei Menschen leicht verletzt worden.
Feuer im Tunnel: Menschen über Notausgänge in Sicherheit geleitet
Aus bisher ungeklärter Ursache hatte das Auto am 10. Mai dieses Jahres Feuer gefangen. Beide Tunnelröhren waren daraufhin gesperrt worden. Die Menschen aus den Fahrzeugen, die sich in den beiden Röhren des Autobahntunnels befanden, wurden über die Notausgänge ins Freie und damit in Sicherheit geleitet. Sie waren vor Ort vorsorglich medizinisch untersucht worden.
Insgesamt waren zu dem Zeitpunkt etwa 30 Autos sowie ein Reisebus mit rund 30 Fahrgästen in dem Tunnel.
Titelfoto: S.Weber/Fuldamedia/dpa