Schnapsidee mit Folgen: Autofahrer rast auf A5 hinter Streifenwagen im Einsatz her und gibt Lichthupe

Darmstadt - Offenbar ordentlich Mut angetrunken hatte sich ein 22 Jahre alter Autofahrer auf der A5 bei Darmstadt am Mittwochabend.

Die beiden Polizisten brachen ihre Einsatzfahrt ab und stoppten stattdessen den Wagen des 22-Jährigen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Eine gute Idee war aber weder, sich dann hinter das Steuer eines Autos zu setzen, noch, sich zu folgender Dummheit hinreißen zu lassen, die zudem Konsequenzen für den Mann haben wird.

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, war ein Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der A5 mit hoher Geschwindigkeit auf einer Einsatzfahrt, als die beiden Polizisten im Rückspiegel den Wagen des 22-Jährigen bemerkten.

Dieser hatte sich dicht hinter den Streifenwagen gesetzt und betätigte beständig die Lichthupe. Die Folge: Die Beamten brachen die Einsatzfahrt ab und stoppten das Auto.