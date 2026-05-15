Schnapsidee mit Folgen: Autofahrer rast auf A5 hinter Streifenwagen im Einsatz her und gibt Lichthupe
Darmstadt - Offenbar ordentlich Mut angetrunken hatte sich ein 22 Jahre alter Autofahrer auf der A5 bei Darmstadt am Mittwochabend.
Eine gute Idee war aber weder, sich dann hinter das Steuer eines Autos zu setzen, noch, sich zu folgender Dummheit hinreißen zu lassen, die zudem Konsequenzen für den Mann haben wird.
Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, war ein Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der A5 mit hoher Geschwindigkeit auf einer Einsatzfahrt, als die beiden Polizisten im Rückspiegel den Wagen des 22-Jährigen bemerkten.
Dieser hatte sich dicht hinter den Streifenwagen gesetzt und betätigte beständig die Lichthupe. Die Folge: Die Beamten brachen die Einsatzfahrt ab und stoppten das Auto.
Polizisten finden mehrere leere Bierflaschen im Auto
Bei der Kontrolle fanden die Polizisten dann mehrere leere Bierflaschen im Auto. Laut dem Sprecher waren die Augen des Mannes zudem stark gerötet und gelallt soll er auch haben.
Kurzerhand wurde der 22-Jährige mit auf die Wache zur Blutentnahme genommen. Jetzt müsse die Blutuntersuchung zeigen, wie stark der Mann unter Alkohol gestanden hatte und ob noch andere Substanzen im Spiel waren.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa