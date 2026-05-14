Polizei-Großeinsatz am Männertag: Verdächtiger in Kino festgenommen

Sulzbach - Aufregung am späten Donnerstagnachmittag im Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt ! Dort kam es nach einer Alarmierung zu einem größeren Einsatz.

Die Polizei war am Männertag im Sulzbacher Multiplex-Kino "Kinopolis" im Einsatz. (Archivbild) © Fritz Demel/dpa

Die Polizei hatte gegen 17.15 Uhr die Meldung erhalten, dass sich eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Einkaufspassage befinden soll, heißt es vonseiten Polizeipräsidiums Westhessen.

Es seien dann viele Kräfte angerückt. Die Beamten hätten eine verdächtige Person im Multiplex-Kino "Kinopolis" angetroffen und diese vorläufig festgenommen.