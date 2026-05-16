"Explosionsartige Verpuffung": Feuer in "Lost Place"-Hotel in Südhessen
Von Sigrun Stock
Bensheim - Ein leerstehendes ehemaliges Hotel hat am Samstagvormittag in Bensheim an der Bergstraße in Südhessen gebrannt.
Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte einen Obdachlosen in Sicherheit, der in dem Gebäude geschlafen hatte, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.
Kurz vor Brandausbruch war nach Zeugenaussagen im ersten Stock des Hauses eine explosionsartige Verpuffung zu hören. Die Ursache war noch unklar.
Das Gebäude sei auch als "Lost Place" bekannt, hieß es von den Ermittlern.
Rund 200 Einsatzkräfte hätten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen können.
Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner vorsorglich auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten.
Titelfoto: 5VISION.NEWS