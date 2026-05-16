"Explosionsartige Verpuffung": Feuer in "Lost Place"-Hotel in Südhessen

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Großeinsatz im südhessischen Bensheim: In einem auch als "Lost Place" bekannten, leerstehenden Hotel ist am Samstagvormittag ein Feuer angebrochen.

Von Sigrun Stock

Bensheim - Ein leerstehendes ehemaliges Hotel hat am Samstagvormittag in Bensheim an der Bergstraße in Südhessen gebrannt.

Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren während der Löscharbeiten in Bensheim vor Ort.
Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren während der Löscharbeiten in Bensheim vor Ort.  © 5VISION.NEWS

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte einen Obdachlosen in Sicherheit, der in dem Gebäude geschlafen hatte, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. 

Kurz vor Brandausbruch war nach Zeugenaussagen im ersten Stock des Hauses eine explosionsartige Verpuffung zu hören. Die Ursache war noch unklar.

Das Gebäude sei auch als "Lost Place" bekannt, hieß es von den Ermittlern.

Rund 200 Einsatzkräfte hätten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen können.

Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner vorsorglich auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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