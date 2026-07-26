Feuer in Darmstädter Abschiebehaft: Vier Menschen verletzt

Darmstadt - Am Samstagabend hat es in einer Abschiebehafteinrichtung im Darmstädter Stadtteil Eberstadt gebrannt. Zwei Untergebrachte und zwei Mitarbeiter erlitten dabei Verletzungen.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Samstagabend in Eberstadt vor Ort. © 5VISON.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei noch am Abend mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr alarmiert worden. Das Feuer sei in einer Zelle der Einrichtung ausgebrochen.

Vor Ort habe dann die Feuerwehr den Brand schnell löschen können. Allerdings war die Rauchentwicklung laut Polizei immens, sodass alle im Haus Untergebrachten sowie die Angestellten vorsorglich in den Hof evakuiert werden mussten.