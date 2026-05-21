Bei Verkündung des Urteils: Angeklagter springt über Tisch und schlägt Staatsanwältin

Hanau - Eine Staatsanwältin ist während einer Gerichtsverhandlung im hessischen Hanau von einem Angeklagten angegriffen und verletzt worden.

Bei ihrem Eingreifen wurden auch zwei Justizbeamte von dem Angeklagten verletzt. (Symbolfoto) © Bild-Montage: Christian Charisius/dpa, Marijan Murat/dpa

Sie habe durch die Schläge unter anderem eine Schädelprellung sowie Schürfwunden erlitten und habe medizinisch versorgt werden müssen, teilte das Landgericht Hanau mit. Zudem wurden zwei Wachtmeister leicht verletzt.

Bei der Urteilsverkündung am Mittwoch war der mit Handschellen gefesselte Angeklagte demnach über seinen Tisch gesprungen und hatte die Staatsanwältin auf den Kopf geschlagen. Die vier Wachtmeister im Saal griffen ein, der Angeklagte wurde in eine Zelle gebracht.

Eine Stunde später wurde die Urteilsverkündung im Beisein von Polizeibeamten fortgesetzt.

Der Mann wurde dabei von der Großen Strafkammer unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt, zudem wurde Sicherungsverwahrung angeordnet.