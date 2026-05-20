Feuer auf Recyclinghof in Ginsheim-Gustavsburg: Ursache wohl klar

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Über mehrere Stunden hat ein Brand in einem Recycling-Unternehmen in Ginsheim-Gustavsburg am Dienstagabend zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr beschäftigt.

Von Nina Gross

Ginsheim-Gustavsburg - In einer Halle eines Recycling-Unternehmens in Ginsheim-Gustavsburg ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht. Was weiß die Polizei inzwischen zur Brandursache?

Im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg (Landkreis Groß-Gerau) sorgte ein Brand auf einem Recyclinghof am Dienstagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz.
Im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg (Landkreis Groß-Gerau) sorgte ein Brand auf einem Recyclinghof am Dienstagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz.  © 5VISION.NEWS

Wie die Feuerwehr mitteilte, war am Dienstagabend in einer Halle im Landkreis Groß-Gerau eine Sortieranlage für Hausmüll in Brand geraten.

Bei dem Feuer wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Laut Feuerwehr dauerten die Löscharbeiten in der stark verrauchten Halle fast drei Stunden.

Die Anlage habe nur wenige Öffnungen gehabt, durch die das Feuer bekämpft werden konnte.

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Das habe die Löscharbeiten erschwert. Insgesamt seien mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, hieß es.

Als mutmaßliche Brandursache nannte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen einen technischen Defekt. Der Sachschaden betrage lediglich wenige hundert Euro.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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