Erneut "Lost Place" in Südhessen in Flammen: Polizei sucht Zeugen
Weiterstadt - In der Nacht zum Mittwoch stand ein leerstehender, ehemaliger Gasthof in Weiterstadt bei Darmstadt in Flammen.
Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das umliegende Waldgebiet verhindern und das Feuer löschen. Wie Weiterstadts Bürgermeister Niklas Gehnich sagte, sei das Gebäude nun akut einsturzgefährdet.
Laut Polizei war der Brand im unweit der Weiterstädter Landstraße gelegenen "Storckebrünnchen" - früher ein beliebtes Ausflugslokal - gegen 2.45 Uhr am frühen Mittwochmorgen gemeldet worden. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden.
Es sei hoher Sachschaden entstanden. Noch unklar ist die Ursache des Feuers. In diesem Zusammenhang hat die Polizei in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegengenommen.
Erst vor wenigen Tagen brannte es in weiterem südhessischen "Lost Place"
Wie Bürgermeister Gehnich zudem berichtete, hatte es in den vergangenen sechs Wochen insgesamt vier Meldungen wegen eines Brands im "Storckebrünnchen", das sich zu einem bekannten "Lost Place" entwickelt hatte, gegeben.
Erst vor wenigen Tagen hatte es in einem leerstehenden Hotel im etwa 20 Kilometer entfernten Bensheim gebrannt. Auch dieses Gebäude war eine beliebter "Lost Place".
Titelfoto: 5VISION.NEWS