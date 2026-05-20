Erneut "Lost Place" in Südhessen in Flammen: Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt - In der Nacht zum Mittwoch stand ein leerstehender, ehemaliger Gasthof in Weiterstadt bei Darmstadt in Flammen.

Durch den Brand ist das Gebäude jetzt akut einsturzgefährdet. © 5VISION.NEWS

Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das umliegende Waldgebiet verhindern und das Feuer löschen. Wie Weiterstadts Bürgermeister Niklas Gehnich sagte, sei das Gebäude nun akut einsturzgefährdet.

Laut Polizei war der Brand im unweit der Weiterstädter Landstraße gelegenen "Storckebrünnchen" - früher ein beliebtes Ausflugslokal - gegen 2.45 Uhr am frühen Mittwochmorgen gemeldet worden. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden.

Es sei hoher Sachschaden entstanden. Noch unklar ist die Ursache des Feuers. In diesem Zusammenhang hat die Polizei in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegengenommen.