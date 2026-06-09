Beliebteste Babynamen in Hessen: So sah die Rangliste im Jahr 2025 aus
Von Jan Brinkhus
Wiesbaden - Auf der Suche nach Babynamen, die nicht so häufig vorkommen? Dann solltet Ihr diese besser meiden: Die Namen Sophia und Noah sind für Eltern in Hessen weiterhin die erste Wahl für Vornamen ihrer Babys.
Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden für das Jahr 2025 hervor, die auf Standesamtsdaten basiert.
Während bei den Jungen - wie schon im Jahr davor - Mohammed und Matheo als beliebteste Erstnamen folgen, gab es bei den Mädchen zumindest etwas Veränderung: Hinter dem Namen Sophia liegt nun Emma (2024: Platz vier) vor Lina (2024: Platz zwei).
Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die am häufigsten vergebenen Vornamen.
Grundlage sind diesmal Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 830.000 Eintragungen übermittelten. Beachtlich: Auf diese Weise seien somit fast 91 Prozent aller im Jahr 2025 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst. Verschiedene Schreibvarianten für einen Namen wurden dabei entsprechend zusammengefasst.
Titelfoto: Elisa Schu/dpa