Beliebteste Babynamen in Hessen: So sah die Rangliste im Jahr 2025 aus

Wiesbaden - Auf der Suche nach Babynamen, die nicht so häufig vorkommen? Dann solltet Ihr diese besser meiden: Die Namen Sophia und Noah sind für Eltern in Hessen weiterhin die erste Wahl für Vornamen ihrer Babys.

Die Überraschungen bei den beliebtesten Babynamen in Hessen haben sich im vergangenen Jahr in Grenzen gehalten. (Symbolbild) © Elisa Schu/dpa

Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden für das Jahr 2025 hervor, die auf Standesamtsdaten basiert.

Während bei den Jungen - wie schon im Jahr davor - Mohammed und Matheo als beliebteste Erstnamen folgen, gab es bei den Mädchen zumindest etwas Veränderung: Hinter dem Namen Sophia liegt nun Emma (2024: Platz vier) vor Lina (2024: Platz zwei).

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die am häufigsten vergebenen Vornamen.