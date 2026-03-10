Blitzer nimmt Autofahrer ins Visier - doch die meisten sind wohl unschuldig

Hünfeld - Ein übereifriger Blitzer hat in Hünfeld im Kreis Fulda Autofahrern einen gehörigen Schrecken versetzt.

Obwohl diese am Wochenende tagsüber nicht schneller als mit den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde im Ortsteil Neuwirtshaus unterwegs waren, wurden sie als vermeintliche Temposünder von dem Gerät geblitzt, wie die Stadt jetzt bestätigte.

Die Anlage war wegen eines Problems mit der Software auch tagsüber auf der Jagd nach allen Fahrzeugen, die schneller als 30 Kilometer pro Stunde fuhren, schilderte eine Sprecherin. Von 22 bis 6 Uhr gilt an der Stelle wegen Lärmschutzes eine Höchstgeschwindigkeit von nur 30 km/h.

"Für die, die geblitzt wurden und nicht schneller als Tempo 50 gefahren sind, hat das keine Folgen", führte die Sprecherin der Stadt entsprechend aus.