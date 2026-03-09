Cop-Influencer auf Instagram: Mega-Zahlen in nur einem Jahr

Frankfurt am Main - Mehr als ein Jahr lang sind fünf hessische Polizei -Influencer nun auf Instagram aktiv - in offiziellem Auftrag. Die vier Polizisten und eine Studentin geben online Einblicke in die Polizeiarbeit und ihr Privatleben.

Paula (v.l.n.r.), Sarah und Selina agieren auf Instagram als Corporate Influencer der hessischen Polizei. © Helmut Fricke/dpa

In den vergangenen 90 Tagen seien die Inhalte der Corporate Influencer 36 Millionen mal aufgerufen worden - eine mehr als beachtliche Gesamtzahl.

Sarah, Serhat, Paula, Chris und Selina "geben der Uniform ein Gesicht", sagte Innenminister Roman Poseck (55, CDU). Und weiter: "In einer Zeit, in der radikale Kräfte versuchen, Vertrauen in staatliche Institutionen zu untergraben, ist diese Form der transparenten Kommunikation besonders wichtig."

Besonders erfolgreich ist seinen Followerzahlen auf der beliebten Social-Media-Plattform zufolge "Polizeihauptkommissar Chris". Rund 65.000 Menschen folgen momentan dem Fahrlehrer und Fahrsicherheitstrainer, der online hauptsächlich Inhalte rund um das Polizeimotorrad postet.

Damit habe er selbst nicht gerechnet, schon gar nicht nach nur einem Jahr, sagt Chris selbst.

Mehr als 13 Millionen Aufrufe hat Chris' bekanntestes Reel - so heißt das Videoformat auf Instagram -, das er mit Kollegin Paula drehte. Viele weitere Videos von ihm haben mehr als eine Million Klicks. Besonders Kooperationen mit den anderen Cop-Influencern sind bei seinen Zuschauern beliebt, das zeigen die Likes und Views auf seinem Account.