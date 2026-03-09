Cop-Influencer auf Instagram: Mega-Zahlen in nur einem Jahr
Von Franziska Stangl
Frankfurt am Main - Mehr als ein Jahr lang sind fünf hessische Polizei-Influencer nun auf Instagram aktiv - in offiziellem Auftrag. Die vier Polizisten und eine Studentin geben online Einblicke in die Polizeiarbeit und ihr Privatleben.
In den vergangenen 90 Tagen seien die Inhalte der Corporate Influencer 36 Millionen mal aufgerufen worden - eine mehr als beachtliche Gesamtzahl.
Sarah, Serhat, Paula, Chris und Selina "geben der Uniform ein Gesicht", sagte Innenminister Roman Poseck (55, CDU). Und weiter: "In einer Zeit, in der radikale Kräfte versuchen, Vertrauen in staatliche Institutionen zu untergraben, ist diese Form der transparenten Kommunikation besonders wichtig."
Besonders erfolgreich ist seinen Followerzahlen auf der beliebten Social-Media-Plattform zufolge "Polizeihauptkommissar Chris". Rund 65.000 Menschen folgen momentan dem Fahrlehrer und Fahrsicherheitstrainer, der online hauptsächlich Inhalte rund um das Polizeimotorrad postet.
Damit habe er selbst nicht gerechnet, schon gar nicht nach nur einem Jahr, sagt Chris selbst.
Mehr als 13 Millionen Aufrufe hat Chris' bekanntestes Reel - so heißt das Videoformat auf Instagram -, das er mit Kollegin Paula drehte. Viele weitere Videos von ihm haben mehr als eine Million Klicks. Besonders Kooperationen mit den anderen Cop-Influencern sind bei seinen Zuschauern beliebt, das zeigen die Likes und Views auf seinem Account.
"Polizeikommissarin Paula" gewährt private Einblicke
Am zweitbesten schlägt sich "Polizeikommissarin Paula" mit rund 33.000 Followern auf ihrem Instagram-Kanal. Sie veröffentlicht mehr private Inhalte als Chris, zeigt etwa ihre Garde-Auftritte an Fastnacht und ihre Routine im Fitnessstudio.
Sowohl Paula als auch die anderen drei Polizei-Influencer können mehrere Videos vorweisen, die mehr als eine Million Aufrufe erzielt haben.
Seit Februar des vergangenen Jahres bespielen die fünf Cop-Influencer offizielle Instagram-Kanäle der Polizei Hessen.
Das entsprechende Projekt solle gezielt Werbung für Nachwuchs-Polizisten machen, Polizeiarbeit näher an Menschen heranführen und die Social-Media-Präsenz der Behörde ausbauen, teilte die Polizei Hessen zum Start der Aktion mit.
"Kriminalkommissaranwärterin Sarah" glaubt, dass es durch die Instagram-Präsenz mehr Interesse am Polizeistudium gibt.
An den 4600 Bewerbungen, die 2025 eingegangen seien, sehe man, dass die Polizei Hessen weiterhin als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werde, sagte der Innenminister mit Blick auf die so wichtige Nachwuchssituation.
Wie viele Bewerbungen tatsächlich auf die Influencer zurückzuführen seien, sei aber schwer zu sagen.
Titelfoto: Helmut Fricke/dpa