Großeinsatz! Hotelgäste klagen über Erbrechen und Durchfall, 13 Menschen in Klinik
Alsfeld - Größerer Rettungseinsatz in Alsfeld: In einem Hotel klagten mehrere Personen über massives Erbrechen und Durchfall. Insgesamt 13 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Das erklärte eine Sprecherin des Vogelsbergkreises mit Blick auf den groß angelegten Einsatz der Rettungskräfte, welcher aufgrund der Lage in der Nacht auf Sonntag notwendig geworden war.
Zusätzlich waren unter anderem auch die Alsfelder Feuerwehr, die Brandschutzaufsicht des Kreises und eine Polizeistreife gegen 2.30 Uhr angerückt.
Unklar ist den Angaben zufolge aktuell noch, ob es sich um eine von Mensch zu Mensch oder eine durch den Verzehr von Lebensmitteln übertragene Erkrankung handelt. Auch an welchem Ort die Ansteckung der Betroffenen erfolgt ist, ist offen.
Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises hat Proben entnommen, welche danach an das Landeslabor Hessen geschickt wurden, hieß es. Nun ist Geduld gefragt, die Untersuchung könne einige Tage dauern.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa