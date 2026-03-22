Brutale Attacke auf Jugendlichen am Lahnufer: Vier Täter schlagen auf Teenager ein

Limburg - Erschreckender Zwischenfall am Lahnufer im hessischen Limburg: Ein Jugendlicher ist von unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Suche nach den Angreifern dauert noch an, wie die Polizei zu der Attacke mitteilte. Diese hatte sich demnach am Samstagabend gegen 22 Uhr ereignet.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei das 17 Jahre alte Opfer zu Fuß unterwegs gewesen, als es von vier maskierten Menschen angegriffen worden sei.

Die Täter hätten den Angaben der Beamten zufolge ohne Vorwarnung mit Fäusten auf den arglosen Jugendlichen eingeschlagen und seien nach der Tat unerkannt in Richtung der Innenstadt geflohen.

Der 17-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Er wurde von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hätten die Täter bei dem Angriff nichts gestohlen. Das Motiv ist bislang unklar.

Nach Angaben des Geschädigten sollen die Täter dunkel gekleidet gewesen sein und schwarze Sturmhauben getragen haben.