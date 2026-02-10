Der Zug der Kraniche hat begonnen: Bis zu 300.000 Tiere über Hessen erwartet

Wetzlar/Hessen - Trompetende Kraniche und damit Vorboten des Frühlings sind wieder an Hessens Himmel zu erleben.

Kraniche über Hessen: In den kommenden Wochen werden bis zu 300.000 Tiere über das Bundesland hinwegziehen. © Frank Rumpenhorst/dpa

"Bei dem wechselhaften Wetter fliegen die Kraniche derzeit noch im Pendelverkehr über Hessen hinweg, mal nach Norden und mal nach Süden", erklärte der Kranichexperte beim hessischen Naturschutzbund Nabu, Bernd Petri.

Seit dem letzten Wochenende überwiege aber der Zug nach Norden deutlich. Die Kraniche wollten möglichst als erste in den nordischen Brutgebieten ankommen, um die besten Plätze ergattern.

Zu erkennen sind die bis zu 1,30 Meter großen Vögel an ihrer keilförmigen Formation und den trompetenartigen Rufen.

In den nächsten Wochen werden in Hessen bis zu 300.000 Kraniche erwartet. Das Bundesland liegt auf ihrer Hauptflugroute von den Winterquartieren in Nordfrankreich und Spanien zu den Brutgebieten nach Ostdeutschland und Nordeuropa.

Vor allem bei südwestlichen Winden und sonnigem Wetter sind sie laut Petri zu beobachten, da sie sich dann energiesparend vom Wind tragen lassen können.

Sie brechen laut Nabu-Angaben an solchen Tagen frühmorgens in großen Schwärmen auf, ziehen vor allem die Rheinebene entlang und weiter über Mittel- und Osthessen hinweg in Richtung Weser. Dabei können sie eine Geschwindigkeit von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde erreichen.