Wollte er sie töten? Mann schlägt an Bushaltestelle mit Schaufel auf Ehefrau ein
Landkreis Marburg-Biedenkopf - Gegen einen 46 Jahre alten Mann aus dem mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf wird wegen versuchten Totschlags ermittelt: Er soll mit einer Schaufel auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (40) eingeschlagen und diese schwer verletzt haben.
Das teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und das Polizeipräsidium Mittelhessen am Montag mit. Der dringend Tatverdächtige befindet sich demnach in Untersuchungshaft.
Der 46-Jährige soll am Freitag (6. Februar 2026) gegen 18.30 Uhr zunächst an einer Bushaltestelle in Beltershausen-Frauenberg mit der Schaufel die Frau angegriffen haben, dann flüchtete er mit seinem Auto zu seinem Wohnhaus. Dort konnte ihn kurze Zeit später die Polizei antreffen und festnehmen.
Die 40-Jährige habe bei der Attacke schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, heißt es.
Bereits am Samstag hatte ein Richter am Amtsgericht Marburg einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern derweil an.
