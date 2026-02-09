Wollte er sie töten? Mann schlägt an Bushaltestelle mit Schaufel auf Ehefrau ein

Landkreis Marburg-Biedenkopf - Gegen einen 46 Jahre alten Mann aus dem mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf wird wegen versuchten Totschlags ermittelt: Er soll mit einer Schaufel auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (40) eingeschlagen und diese schwer verletzt haben.

Der 46-Jährige hatte an der Bushaltestelle mit einer Schaufel auf seine von ihm getrennt lebende Frau (40) eingeschlagen. (Symbolfoto) © Bild-Montage: 123rf/grazvydas, 123rf/traimak

Das teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und das Polizeipräsidium Mittelhessen am Montag mit. Der dringend Tatverdächtige befindet sich demnach in Untersuchungshaft.

Der 46-Jährige soll am Freitag (6. Februar 2026) gegen 18.30 Uhr zunächst an einer Bushaltestelle in Beltershausen-Frauenberg mit der Schaufel die Frau angegriffen haben, dann flüchtete er mit seinem Auto zu seinem Wohnhaus. Dort konnte ihn kurze Zeit später die Polizei antreffen und festnehmen.

Die 40-Jährige habe bei der Attacke schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, heißt es.