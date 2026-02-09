Hättet Ihr das gedacht? So hat sich Hessens Bevölkerung seit 1946 verändert

Wiesbaden - Seit mehr als einem halben Jahrhundert sterben in Hessen jährlich mehr Menschen als geboren werden. Dennoch stieg die Einwohnerzahl wegen Zuzügen phasenweise weiter an.

Die Veränderung fällt deutlich aus. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Seit der Entstehung des Bundeslandes Hessen und seiner ersten Bevölkerungszählung vor 80 Jahren ist die Zahl der Bürgerinnen und Bürger bis heute sogar um mehr als die Hälfte gewachsen.

Die Behörde erläuterte mit Blick auf das Jubiläum: 3.995.678 Hessinnen und Hessen waren es noch im Jahr 1946 - und stolze 6.280.793 im Jahr 2024.

Am stärksten wuchs die Bevölkerung in den ersten Jahren bis 1950 - nach dem Zweiten Weltkrieg fanden Hunderttausende Heimatvertriebene aus dem Osten und Südosten Europas ein Zuhause.

Auch in den Fünfziger- und Sechzigerjahren gab es laut dem Statistischen Landesamt deutliche Zuwächse wegen der Anwerbung ausländischer Arbeiter und bald hoher Geburtenraten.

Beginnend in den Siebzigern registrierten die Statistiker auch Jahre mit einem Rückgang der Bevölkerung.