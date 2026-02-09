Streit zwischen Kindern eskaliert: Zehnjähriger mit Messer verletzt

Wiesbaden - In Wiesbaden ist bei einem Streit am Sonntagnachmittag in Wiesbaden ein Zehnjähriger mit einem Messer verletzt worden. Nach den ebenfalls noch sehr jungen Tätern wird derweil gefahndet .

Der Junge wurde ambulant vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Ins Krankenhaus musste der Zehnjährige zum Glück nicht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Junge gegen 15 Uhr zu Fuß in der Theodor-Heubach-Straße im Stadtteil Klarenthal unterwegs, als er von zwei weiteren, ihm nicht bekannten Kindern angesprochen wurde.

Laut Polizei habe es dann ein Wortgefecht gegeben, das zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. In deren Verlauf sei der Zehnjährige mit Faustschlägen und einem Messer leicht verletzt worden.

Die anderen Kinder sollen daraufhin in unbekannte Richtung geflohen sein.

Die beiden Jungen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

12 bis 14 Jahre alt

helle Haut

dunkle Wintermütze mit weißer Applikation

dunkle Jacke

dunkle Hose

dunkle Schuhe

dunkle Bauchtasche