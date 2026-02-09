Streit zwischen Kindern eskaliert: Zehnjähriger mit Messer verletzt
Wiesbaden - In Wiesbaden ist bei einem Streit am Sonntagnachmittag in Wiesbaden ein Zehnjähriger mit einem Messer verletzt worden. Nach den ebenfalls noch sehr jungen Tätern wird derweil gefahndet.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Junge gegen 15 Uhr zu Fuß in der Theodor-Heubach-Straße im Stadtteil Klarenthal unterwegs, als er von zwei weiteren, ihm nicht bekannten Kindern angesprochen wurde.
Laut Polizei habe es dann ein Wortgefecht gegeben, das zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. In deren Verlauf sei der Zehnjährige mit Faustschlägen und einem Messer leicht verletzt worden.
Die anderen Kinder sollen daraufhin in unbekannte Richtung geflohen sein.
Die beiden Jungen werden wie folgt beschrieben:
- Täter 1:
- 12 bis 14 Jahre alt
- helle Haut
- dunkle Wintermütze mit weißer Applikation
- dunkle Jacke
- dunkle Hose
- dunkle Schuhe
- dunkle Bauchtasche
- Täter 2:
- 12 bis 14 Jahre alt
- helle Haut
- khakifarbene Jacke
- dunkle Wintermütze
Der Rettungsdienst versorgte den Zehnjährigen ambulant vor Ort, er musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.
