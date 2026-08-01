Lange Tradition und richtig viel los: Mega-Stimmung beim Herzberg Festival
Von Ina Welter
Breitenbach am Herzberg - Die Stimmung ist erneut super! Unter dem Motto "Eternal Love" feiern im osthessischen Breitenbach am Herzberg mehrere Tausend Besucher und Besucherinnen für vier Tage beim Herzberg Festival.
Feierlich eröffnet wurde das einstige Hippie-Festival bereits am Donnerstag und bisher sei es ein "ganz tolles Festival", erklärte Katja Schmirler-Wortmann, Geschäftsführerin der Veranstaltung, zum Event.
Bereits nach aktuellem Stand gehe man von rund 500 bis 800 mehr Festival-Besuchern aus als im vergangenen Jahr - die 10.000-Marke werde man erreichen. "Wir haben das Gefühl, die Talsohle ist überwunden", freut sich Schmirler-Wortmann.
Auch die Samstags- und Sonntagsticketaktion werde entsprechend gut angenommen.
An den insgesamt vier Festival-Tagen treten auf fünf Bühnen rund 200 Künstler und Künstlerinnen unterschiedlicher Musikrichtungen auf.
"Wir freuen uns vor allem, dass so viele junge Leute da sind", sagte die Festival-Geschäftsführerin mit Blick auf die Menschen vor Ort. Man könne auf dem Gelände des Herzberg Festivals ein "generationenübergreifendes" Publikum beobachten.
"Es sind auch viele Familien mit Kindern da", erzählt Schmirler-Wortmann.
Herzberg Festival: Kurze Unwetterwarnung am Freitag, Tradition schon seit 1968
Am Freitag habe es zwischenzeitlich eine kurze Unwetterwarnung gegeben, weswegen die Bühnen für kurze Zeit geschlossen werden mussten.
"Wir hatten dann eine kleine Verzögerung im Zeitplan, aber ansonsten hat alles gut funktioniert", so Schmirler-Wortmann. Aufgrund einer Warnung vor Waldbränden seien die Gäste entsprechend weiterhin direkt dazu aufgerufen, nicht zu grillen.
Die Festival-Leitung behalte die Situation im Blick - eine akute Gefahr bestehe derzeit jedoch nicht.
Das extrem beliebte Herzberg Festival hat bereits eine lange Tradition: Es ist eines der größten und vor allem ältesten Freiluft-Hippie-Festivals Europas.
Erstmals wurde das Musikfest bereits im Jahr 1968 gefeiert. Es ist damit sogar noch ein Jahr älter als das 1969 ausgetragene legendäre Woodstock-Festival, das als musikalischer Höhepunkt der US-Hippiebewegung gilt und allen bekannt sein dürfte.
Seit der Wiederbelebung des Herzberg Festivals im Jahr 1991 findet in diesem Jahr bereits die 35. Auflage statt.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa