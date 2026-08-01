Lange Tradition und richtig viel los: Mega-Stimmung beim Herzberg Festival

Breitenbach am Herzberg - Die Stimmung ist erneut super! Unter dem Motto "Eternal Love" feiern im osthessischen Breitenbach am Herzberg mehrere Tausend Besucher und Besucherinnen für vier Tage beim Herzberg Festival.

Die Stimmung ist wie jedes Jahr grandios. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Feierlich eröffnet wurde das einstige Hippie-Festival bereits am Donnerstag und bisher sei es ein "ganz tolles Festival", erklärte Katja Schmirler-Wortmann, Geschäftsführerin der Veranstaltung, zum Event.

Bereits nach aktuellem Stand gehe man von rund 500 bis 800 mehr Festival-Besuchern aus als im vergangenen Jahr - die 10.000-Marke werde man erreichen. "Wir haben das Gefühl, die Talsohle ist überwunden", freut sich Schmirler-Wortmann.

Auch die Samstags- und Sonntagsticketaktion werde entsprechend gut angenommen.

An den insgesamt vier Festival-Tagen treten auf fünf Bühnen rund 200 Künstler und Künstlerinnen unterschiedlicher Musikrichtungen auf.

"Wir freuen uns vor allem, dass so viele junge Leute da sind", sagte die Festival-Geschäftsführerin mit Blick auf die Menschen vor Ort. Man könne auf dem Gelände des Herzberg Festivals ein "generationenübergreifendes" Publikum beobachten.

"Es sind auch viele Familien mit Kindern da", erzählt Schmirler-Wortmann.