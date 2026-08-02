Frau von mehreren Männern auf Offenbacher Marktplatz vergewaltigt? Polizei sucht dringend Zeugen

Offenbach - Mehrere Männer sollen am frühen Freitagmorgen in Offenbach sexuelle Handlungen an einer Frau vorgenommen haben - ohne ihr Einverständnis. Jetzt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines Sexualdelikts.

Polizisten sichern am Freitag Spuren auf dem Offenbacher Marktplatz. © 5VISION.NEWS

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall nach dem derzeitigen Erkenntnisstand. Demnach hatten Zeugen gegen 4.45 Uhr das Geschehen im Bereich des Marktplatzes bemerkt und die Polizei verständigt.

Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten dann die Frau vor, die berichtete, dass sie zu den sexuellen Handlungen gezwungen worden sei.

Aufnahmen aus der Videoanlage vor Ort hätten diese Aussage unterstützt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei begann im Anschluss, vor Ort Spuren zu sichern und den genauen Ablauf sowie die Hintergründe zu ermitteln.