Drei verletzte Polizisten und erheblicher Schaden bei Verfolgungsjagd durch Offenbach

Offenbach am Main - Weil er sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte, hat sich ein 20 Jahre alter Corsa-Fahrer in der Nacht zum Dienstag in Offenbach eine Verfolgungsjagd mit einer Streife der Stadtpolizei geliefert. Das Ergebnis: mehrere beschädigte Fahrzeuge und drei verletzte Beamte.

Der Corsa war in drei geparkte Autos gekracht. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß weiter. © Polizeipräsidium Südosthessen

Ein Sprecher der Offenbacher Polizei schilderte am Dienstagmorgen das Geschehen nach dem bisherigen Stand der Erkenntnisse.

Demnach wollte die dreiköpfige Besatzung des Streifenwagens den Corsa um kurz nach Mitternacht am Goethering kontrollieren und gab dem Fahrer das entsprechende Anhaltezeichen.

Allerdings ignorierte der 20-Jährige das Zeichen und gab stattdessen Gas. Der Streifenwagen nahm daraufhin die Verfolgung auf. Allerdings kam der Corsa nicht allzu weit: Bereits an der Ecke zur Strahlenbergerstraße verlor der 20-Jährige die Kontrolle über das Auto.

In der Folge überfuhr er laut Polizei zunächst einen hohen Bordstein und krachte dann einige Meter weiter in drei geparkte Autos, die durch die Wucht des Aufpralls ineinander geschoben wurden.