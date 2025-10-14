Drei verletzte Polizisten und erheblicher Schaden bei Verfolgungsjagd durch Offenbach
Offenbach am Main - Weil er sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte, hat sich ein 20 Jahre alter Corsa-Fahrer in der Nacht zum Dienstag in Offenbach eine Verfolgungsjagd mit einer Streife der Stadtpolizei geliefert. Das Ergebnis: mehrere beschädigte Fahrzeuge und drei verletzte Beamte.
Ein Sprecher der Offenbacher Polizei schilderte am Dienstagmorgen das Geschehen nach dem bisherigen Stand der Erkenntnisse.
Demnach wollte die dreiköpfige Besatzung des Streifenwagens den Corsa um kurz nach Mitternacht am Goethering kontrollieren und gab dem Fahrer das entsprechende Anhaltezeichen.
Allerdings ignorierte der 20-Jährige das Zeichen und gab stattdessen Gas. Der Streifenwagen nahm daraufhin die Verfolgung auf. Allerdings kam der Corsa nicht allzu weit: Bereits an der Ecke zur Strahlenbergerstraße verlor der 20-Jährige die Kontrolle über das Auto.
In der Folge überfuhr er laut Polizei zunächst einen hohen Bordstein und krachte dann einige Meter weiter in drei geparkte Autos, die durch die Wucht des Aufpralls ineinander geschoben wurden.
Streifenwagen krachte bei Verfolgung gegen Ampelmast
Allerdings kamen auch die drei 24, 32 und 37 Jahre alte Polizisten im Streifenwagen nicht unbeschadet davon. Sie waren im Auto bei der Verfolgung mit einem Ampelmast kollidiert und hatten sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Indessen hatte der 20-Jährige den Corsa verlassen und flüchtete zu Fuß weiter. Die hinzugezogene Verstärkung der Polizei entdeckte ihn aber wenig später in einem Gebüsch in der Nähe der Unfallstelle, wo sich der junge Mann offensichtlich verstecken wollte.
Der Grund für seine Flucht war auch schnell klar: Der 20-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein, der Corsa war nicht zugelassen, das Kennzeichen gehörte zu einem anderen Fahrzeug und der Mann stand auch noch unter Drogen.
Gegen wird nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt. Außerdem sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 069/8098-5100 entgegengenommen. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.
Titelfoto: Bild-Montage: Marijan Murat/dpa, Polizeipräsidium Südosthessen