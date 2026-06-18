E-Scooter auf Landstraße von Auto erfasst: Junger Fahrer (†13) stirbt noch an der Unfallstelle

Wiesbaden - In Wiesbaden wurde am Mittwochnachmittag ein 13-Jähriger auf dem E-Scooter von einem Auto angefahren. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 13-Jährige hatte offenbar beim Einbiegen von einem Feldweg auf die Landstraße das nahende Auto übersehen. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht mitteilte, war der Junge auf einem Feldweg von Wiesbaden-Igstadt in Richtung Wallau unterwegs, als er um kurz vor 18 Uhr auf die L3028 einbiegen wollte.

Dabei übersah der Teenager offenbar das Auto eines 53-jährigen Fahrers, der in Richtung Wiesbaden-Nordenstadt unterwegs war und Vorfahrt hatte. Es kam zum heftigen Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls habe der 13-Jährige seine tödlichen Verletzungen erlitten, sagte der Polizeisprecher. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen zur Reanimation sei für ihn jede Hilfe zu spät gekommen.

Der Autofahrer war unverletzt geblieben, stand jedoch unter Schock und musste vor Ort medizinisch betreut werden.