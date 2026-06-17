Hitze erwartet: Hessens Freibäder rechnen mit vollen Becken und bieten viel Neues
Von Isabell Scheuplei
Frankfurt/Fulda/Kassel - Nichts wie rein ins kühle Nass: Die Freibäder in Hessen sind auf einen Ansturm von Badegästen eingerichtet, die der angekündigten Hitze entfliehen wollen.
Die Betreiber hoffen nun auf stabile Witterung, damit die Saison endlich richtig Fahrt aufnehmen kann.
"Nach den bislang eher wechselhaften Wochen freuen wir uns darauf, endlich wieder einen regulären Freibadbetrieb mit entsprechendem Besucheraufkommen zu erleben", teilen etwa die Bäderbetriebe Bad Hersfeld mit.
Schon wenige heiße Wochen könnten Einbußen wegen des wechselhaften Wetters rasch mehr als ausgleichen, heißt es aus Kassel.
Relax-Liegen und KI: Viele Neuerungen in den Freibädern
Badegäste können sich auf Neuerungen freuen. Das Freibad Rosenau in Fulda hat unter anderem neue Relax-Liegen und Umkleiden erhalten. Angeboten wird nun auch das kostenlose Laden von E-Bike-Akkus.
Im Kasseler Auebad soll außerdem im Außenbereich eine KI mit darauf achten, dass problematische oder gefährliche Situationen frühzeitig erkannt werden.
Neuen Rollrasen und zusätzliche Sitzbänke gibt es im Freibad Dieburg. In Bad Hersfeld wurde an der Technik gearbeitet, neue Badewasserpumpen sollen einen sichereren und effizienteren Betrieb ermöglichen.
Neue Pumpen wurden auch im Seedammbad in Bad Homburg installiert, wie die Stadt mitteilt.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa