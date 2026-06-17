Hitze erwartet: Hessens Freibäder rechnen mit vollen Becken und bieten viel Neues

Frankfurt/Fulda/Kassel - Nichts wie rein ins kühle Nass: Die Freibäder in Hessen sind auf einen Ansturm von Badegästen eingerichtet, die der angekündigten Hitze entfliehen wollen.

In den kommenden Tagen rechenn die Freibäder in Hessen mit vollen Becken. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Die Betreiber hoffen nun auf stabile Witterung, damit die Saison endlich richtig Fahrt aufnehmen kann.

"Nach den bislang eher wechselhaften Wochen freuen wir uns darauf, endlich wieder einen regulären Freibadbetrieb mit entsprechendem Besucheraufkommen zu erleben", teilen etwa die Bäderbetriebe Bad Hersfeld mit.

Schon wenige heiße Wochen könnten Einbußen wegen des wechselhaften Wetters rasch mehr als ausgleichen, heißt es aus Kassel.