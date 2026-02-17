Elefantenkuh im Opel-Zoo fällt um: Feuerwehr rückt zu kuriosem Einsatz an

Kronberg im Taunus - Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr am Rosenmontag in den Opel-Zoo in Kronberg gerufen worden. Dort lag am frühen Montag die fast 55 Jahre alte Elefantenkuh "Lilak" am Boden und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen, wie der Zoo mitteilte.

Die 55 Jahre alte Elefantenkuh "Lilak" lebt im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus. (Archivbild) © H.F. Daniel/Archiv Opel-Zoo/dpa

Aufzeichnungen der Überwachungskameras hätten gezeigt, dass der Dickhäuter bereits um 5.20 Uhr auf die Seite gefallen und danach nicht wieder aufgestanden sei.

Auch gutes Zureden und Leckereien von Pflegern und einer Tierärztin hätten nichts ausrichten können.

Eile sei in diesem Fall geboten gewesen, denn durch das Eigengewicht der Tiere könne die Funktion ihrer Organe im Liegen eingeschränkt werden. Daher würden Elefanten in der Regel auch im Schlaf nur wenige Stunden liegen, hieß es.

Die Feuerwehr Kronberg habe mit einem großen Luftkissen die liegende Elefantenkuh zunächst stabilisiert. Vorsichtig umgelegte Löschwasserschläuche hätten dem Tier anschließend dabei geholfen, sich wieder aufzurichten.