Schnee, Sonne, Stimmung: So feierten Hessens Narren den Rosenmontag

Von Michael Bauer, Jens Albes, Nicole Schippers Seligenstadt/Fulda/Herbstein/Kiedrich - Närrischer Ausnahmezustand in Hessen: In vielen Städten und Gemeinden sind die Rosenmontagszüge durch die Straßen gezogen.

Was für ein Aufmarsch! Der Rosenmontagsumzug in Fulda war mit 260 Zugnummern der größte in Hessen. © Florian Wiegand/dpa Den Anfang machte um 10.11 Uhr der hessenweit weiter einzigartige traditionelle Springerumzug in Herbstein im Vogelsberg. Am Nachmittag jubelten die Närrinnen und Narren unter anderem in Fulda, Seligenstadt sowie in Kiedrich im Rheingau den Motivwagen, Fußgruppen, Garden und Kapellen zu. "Die Sonne scheint, die Stimmung ist bestens", freute sich der Sprecher der Fastnachtsvereinigung Herbstein, Manuel Hensler, noch am Mittag. Mehrere tausend Menschen hätten sich auch von Schnee und Kälte entsprechend nicht davon abhalten lassen, dem Bajazz, den Pärchen und Teilnehmern des Sprungtanzes zuzujubeln. Hessen Vorzeigestadt Offenbach? Viele dürften extrem überrascht sein - und zugleich auch wieder nicht In der Nacht zum Rosenmontag seien ein paar Zentimeter Neuschnee gefallen, doch die Stadtreinigung habe Straßen und Wege schnell geräumt, sodass sich der Zug wie geplant in Bewegung setzen konnte.

Gäste aus Tirol bei Springerzug im Vogelsberg, rund 50.000 Menschen in Fulda mit dabei

Die Stimmung war in Fulda und andernorts ausgelassen. © Florian Wiegand/dpa Angeführt wurde der Springerzug, der laut Polizei rund 2500 Gäste anzog, in diesem Jahr von Bajazz Julian Herrmann. Für die Rekordsumme von 11.110 Euro hatte der 33-Jährige dieses Amt ersteigert. Tiroler Steinmetze brachten die Tradition des Springerzugs im 17. Jahrhundert nach Herbstein, als sie Restaurationsarbeiten an der Stadtmauer vornahmen. Gut ein Dutzend Ehrengäste aus Tirol feierten in Herbstein mit, wie Hensler erzählte. Beim größten Rosenmontagszug Hessens in Fulda verfolgten wieder Zehntausende Fastnachtsfans das Vorbeiziehen von Fußgruppen, Garden und Musikkapellen. Nach Polizeiangaben waren 255 Zugnummern sowie rund 4000 Aktive am Start, circa 50.000 Menschen (!) säumten die Straßen. Hessen Paare beim Bildungsniveau auf Augenhöhe? So ist in Hessen derzeit der Stand Besonders dicht standen die Zuschauer im Kneipenviertel, dem sogenannten Bermudadreieck, und feierten ausgelassen mit. Insgesamt sei der Rosenmontag in Osthessen meist friedlich verlaufen, hieß es von der Polizei. In Fulda mussten die Beamten nur vereinzelt wegen übermäßigen Alkoholkonsums tätig werden. "Insgesamt nahm die Veranstaltung einen friedlichen, störungsarmen Verlauf und war von einer ausgelassenen Stimmung geprägt", schilderten die Beamten.

Babys mit Schallschutz, kostümierte Hunde und Narren auf Stelzen