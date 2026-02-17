Haus in Nordhessen brennt lichterloh: Feuerwehr findet Leiche im Wohnzimmer
Schwalm-Eder-Kreis - Am frühen Dienstagmorgen haben im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis Einsatzkräfte der Feuerwehr in einem Einfamilienhaus eine Leiche entdeckt.
Noch hat die Polizei die Identität des toten Mannes nicht klären können.
Wie ein Polizeisprecher noch in der Nacht mitteilte, war es gegen 2.40 Uhr zu dem Einsatz bei dem Haus in der Ostheimer Straße in der Ortschaft Malsfeld-Dagobertshausen gekommen.
Bei der Ankunft der Einsatzkräfte habe das schon ältere Fachwerkhaus komplett in Flammen gestanden. Während der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute schließlich die leblose Person im Wohnzimmer des Hauses.
Noch sei laut Polizei unklar, ob es sich bei der Leiche um den dort gemeldeten 72 Jahre alten Bewohner handelt.
Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen
Gegen 3.40 Uhr sei der Feuerwehreinsatz beendet gewesen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Bereich. Angrenzende Wohnhäuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, sagte der Sprecher.
Noch nicht geklärt ist die Brandursache. Die Ermittlungen hierzu sowie zu der Identität des Toten hat die Kripo in Homberg/Efze übernommen.
