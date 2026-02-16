Statt Bonbons fliegen bei Faschingsumzug Flaschen und Glassteine: Polizei ermittelt

Hanau - Während bei einem Faschingsumzug normalerweise Bonbons und andere Süßigkeiten geworfen werden, flogen am Sonntag beim Hanauer "Lindwurm" gefüllte Plastikflaschen und Glassteine. Jetzt ermittelt die Polizei.

Nach der Wurfattacke sammelte die Polizei vor Ort Beweisstücke ein. Jetzt werden Zeugen gesucht. (Symbolbild) © Bikld-Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie ein Sprecher am Montagmorgen berichtete, war der Umzug gerade am frühen Sonntagnachmittag in der Chemnitzer Straße unterwegs, als aus einem Haus in Höhe der 20er-Nummern plötzlich die Plastikflaschen und die Steine auf die Teilnehmer geworfen wurden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat es zum Glück keine Verletzungen gegeben. Es sei aber bei einem der Zug-Fahrzeuge Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.

Die Aktion rief die Polizei auf den Plan, die die Glassteine sicherstellte und nun nach den Werfern sucht.

Bei diesen soll es sich um zwei Jugendliche handeln, die schwarze beziehungsweise beigefarbene Oberbekleidung trugen.