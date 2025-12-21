Dieser Karton muss noch unter den richtigen Weihnachtsbaum! Happy End dank Polizeiaufruf?

Bad Hersfeld - Weihnachtswunder nötig! Kurz vor dem Fest sucht die Bad Hersfelder Polizei nach dem Eigentümer eines Kartons. Es ist natürlich nicht einfach irgendein Karton, sondern einer, der ein Kind sehr glücklich machen könnte.

Die Polizei sucht nach dem Eigentümer des Kartons. © Montage: 123RF/champsurasan, David Inderlied/dpa

Angaben vom Sonntag zufolge hatte eine ältere Dame am zurückliegenden Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Jenaer Straße nahe der dortigen Bushaltestelle beobachtet, wie die Box vom Dach eines anfahrenden Autos gefallen ist.

Der Inhalt? Eine brandneue Kindereisenbahn!

Die Person am Steuer bemerkte von dem Unglück offenbar nichts und setzte ihre Fahrt unbeirrt fort.

Die ehrliche Zeugin nahm den Karton demnach unmittelbar an sich und gab diesen anschließend am nächsten Tag bei der Polizei ab. Genauere Angaben zum Auto konnte sie aber nicht machen.

Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei der Eisenbahn um ein Weihnachtsgeschenk handelt.