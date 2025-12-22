Frau (†22) stirbt nach Unfall mit Pferd: Hatten Kinder Böller gezündet?

Landkreis Kassel - Nach einem Unfall mit einem Pferd ist eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Das Pferd war nach einem lauten Knall durchgegangen und hatte die 22-Jährige mitgeschleift. © 123rf/toptnp

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau bisherigen Ermittlungen zufolge am 1. Dezember in nordhessischen Calden gemeinsam mit einer Freundin zwei Pferde im Halfter geführt, als plötzlich ein lauter Knall ertönte.

Das Pferd der 22-Jährigen ging durch, die Frau wurde mitgeschleift, geriet unter das Tier und wurde lebensgefährlich verletzt.